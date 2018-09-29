    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Porto'da G.Saray öncesi Aboubakar ve Pereira sakatlandı

    Aboubakar müjdesi! Galatasaray...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Vincent Aboubakar ve , sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta karşı karşıya geleceği Porto'da sakatlık krizi yaşanıyor.

    Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin iki yıldızı sakatlık geçirdi.

    Aboubakar, ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında yerine Tiquinho'ya bırakmak zorunda kaldı.

    Porto'nun sağ beki ise dizinden sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıktı.

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    Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı

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