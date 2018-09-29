Porto'da G.Saray öncesi Aboubakar ve Pereira sakatlandı
Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Vincent Aboubakar ve Maxi Pereira, sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta karşı karşıya geleceği Porto'da sakatlık krizi yaşanıyor.
Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin iki yıldızı sakatlık geçirdi.
Aboubakar, ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında yerine Tiquinho'ya bırakmak zorunda kaldı.
Porto'nun sağ beki Maxi Pereira ise dizinden sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıktı.
CONCEIÇAO: "DURUMU İYİ DEĞİL""
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı
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