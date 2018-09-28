    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Messi milli takım kadrosunda yer almadı

    Messi milli takım kadrosunda yer almadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu , Arjantin ı'nın ve ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almadı.

    Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ın 11 Ekim'de , 16 Ekim'de ise ile oynayacağı hazırlık maçlarındaki kadrosu belli oldu.

    Barcelonalı yıldız , Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya ile ay başında oynadığı hazırlık maçlarında olduğu gibi yine kadroya çağrılmadı.

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son 'nın ardından Messi'nin sene sonuna kadar milli takımda yer almayı düşünmediğini hatırlatarak, "Messi ile yeniden konuştum ve milli takıma dönmek için henüz uygun zamanın gelmediğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

    Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda, Manchester Cityli Sergio Aguero, Saint-Germainli ve Milanlı Gonzalo Higuain'in de yer almaması dikkati çekti.

    Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

    Kaleciler: Franco Armani (), Geronimo Rulli (), () .

    Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax).

    Orta saha: Eduardo Salvio (), Marcos Acuna (), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate).

    Forvet: Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid).
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