    28 Eylül 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Slaven Bilic, El İttihad ile sözleşme imzaladı

    Slaven Bilicin yeni takımı belli oldu!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    temsilcisi El İttihad, Hırvat teknik adam ile sözleşme imzaladı.

    El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem 'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

    Futbolcu kökenli teknik adamlardan , siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi 'ı çalıştırmıştı.

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