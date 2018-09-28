Slaven Bilic, El İttihad ile sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan temsilcisi El İttihad, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile sözleşme imzaladı.

El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştırmıştı.