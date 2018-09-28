    28 Eylül 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Adem Ljajic'e Sırbistan'dan davet

    Adem Ljajice Sırbistandan davet
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Beşiktaş forması giyen , 'ın UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

    Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

    Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (), Aleksandar Jovanovic (Huesca)

    Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olimpiakos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)

    Orta Saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nenad Krsticic (Kızılyıldız), Branko Jovicic (Kızılyıldız)

    Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK)

    Sırbistan 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.

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