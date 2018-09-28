Cengiz Ündere büyük gurur

Cengiz Ünder'e büyük gurur
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının Frosinone'yi 4-0 yendiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.
Roma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarca en çok oyu toplayan Ünder'in, "maçın adamı" seçildiği belirtildi.
Çok sayıda İtalyanca, İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ünder'in yer aldığı paylaşım, 436 retweet ve bin 117 beğeni aldı. Diğer adaylar Stephan El Shaarawy 71 retweet, 178 beğeni, Javier Pastore ise 87 retweet ve 217 beğeniyle Ünder'in gerisinde kaldı.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmada takımının ilk golüne imza atmış ve 35. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golünün de pasını vermişti.
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