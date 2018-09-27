    27 Eylül 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea, Lig Kupası'nda Liverpool'u eledi

    Chelsea, Lig Kupasında Liverpoolu eledi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    'nda , 'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

    Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan , Anfield Stadı'nda 'yi ağırladı.

    İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

    ARSENAL VE TOTTENHAM ÜST TURDA

    Öne çıkan diğer kupa karşılaşmasında , Emirates Stadı'nda ağırladığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Brentford'u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

    ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Watford'u penaltılarla 4-2 yenerek eledi. Tottenham'ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada atarken, Watford ise 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue ile ağları sarstı.

    Watford'da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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