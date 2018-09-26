    26 Eylül 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cüneyt Çakır, Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti

    Cüneyt Çakır, Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Pro Ligi'nin 4. haftasında ile takımları arasında oynanan mücadeleyi kokartlu hakemlerden yönetti. Al Wehda'da 'ın eski futbolcusu ile 'nin eski golcüsü Fernandao'da da forma giydi.

    kokartlı hakemlerden , Futbol Federasyonu'nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasındaki - maçını yönetti. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Al Wehda'da 'ın eski futbolcusu ile 'nin eski golcüsü Fernandao, mücadeleye ilk 11 başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı Al Ittihad'ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Emre Çolak 85'te yerini Ali Al-Nemer'e bırakırken, Fernandao ise 90 dakika forma giydi.

    Çakır karşılaşmada Al Ittihad takımından Khaled Al Samiri, Jamal Ba Jandooh ve Matthew Jurman'a, Al Wehda'da ise Anselmo'ya sarı kart gösterdi.

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