    26 Eylül 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı

    Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 04, deplasmanda 'a 1-0 mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 'ın rakiplerinden 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda 'a konuk oldu.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

    BAYERN MÜNİH İLK PUANINI KAYBETTİ

    Bundesliga'da lider , Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada 'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

    Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.

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