    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Mesut Özil'li Arsenal, Cenk Tosun'lu Everton'ı üzdü

    Mesutlu Arsenal, Cenkli Evertonı üzdü
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    İngiltere 'de , sahasında 'ı 2-0 yendi.

    'in 6. haftasının kapanış maçında , Emirates Stadı'nda 'ı ağırladı.

    Arsenal, 56. dakikada Alexandre Lacazette ve 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Everton'da milli futbolcu , 72. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Arsenal'de ise Türk asıllı Alman futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

    Ligde peş peşe 4. galibiyetini alan Arsenal, 12 puanla 6. sıraya yükseldi. Dört maçtır galip gelemeyen Everton, 6 puanla 12. sıraya geriledi.

    Öte yandan günün diğer maçında , deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Ligde Chelsea, 16 puanla 3'üncü, West Ham United ise 4 puanla 17'nci sırada yer aldı.

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