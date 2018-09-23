Mesut Özil'li Arsenal, Cenk Tosun'lu Everton'ı üzdü
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Everton'ı 2-0 yendi.
Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Everton'ı ağırladı.
Arsenal, 56. dakikada Alexandre Lacazette ve 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 72. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Arsenal'de ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
Ligde peş peşe 4. galibiyetini alan Arsenal, 12 puanla 6. sıraya yükseldi. Dört maçtır galip gelemeyen Everton, 6 puanla 12. sıraya geriledi.
Öte yandan günün diğer maçında Chelsea, West Ham United deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Ligde Chelsea, 16 puanla 3'üncü, West Ham United ise 4 puanla 17'nci sırada yer aldı.
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