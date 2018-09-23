    24 Eylül 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona'dan ilk puan kaybı

    Barcelonadan ilk puan kaybı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    'nde () , sahasında Girona ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

    'nın 5. haftasında , 'da Girona'yı konuk etti.

    Karşılaşmanın 19. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona'da Clement Lenglet, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Rakibine 45 ve 51. dakikalarda Christian Stuani'nin attığı gollerle cevap veren Girona, 2-1'lik üstünlük yakaladı.

    Barcelona, mücadelenin 63. dakikasında Gerard Pique'nin bulduğu golle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Ligde ilk kez puan kaybeden Barcelona, 13 puan ve averajla 'in önünde liderlikte yer aldı. Girona ise 8 puanla 6. sıraya çıktı.



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