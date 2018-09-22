23 Eylül 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı
Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Bayern Münih'e 2-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Veltins Arena'da lider Bayern Münih'i konuk etti.
Bavyera ekibi, 8. dakikada James Rodriguez ve 64. Robert Lewandowski'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan Bayer Leverkusen ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!