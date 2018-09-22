    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı

    Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında 04, sahasında 'e 2-0 mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 'ın rakiplerinden 04, Veltins Arena'da lider 'i konuk etti.

    Bavyera ekibi, 8. dakikada ve 64. 'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.

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