Manchester United evinde puan kaybetti
Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United ise Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester United, 18. dakikada Fred'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Wolverhampton ise 53. dakikada Joao Moutinho'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden puanla ayrıldı.
Öte yandan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Manchester United'ın efsanevi teknik direktörlerinden Alex Ferguson, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Çıktığı 6 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Manchester City 16 puanla ikinci sırada yer alırken, Manchester United ise 10 puanla 5'inci sırada kaldı.
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