    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Manchester United evinde puan kaybetti

    Manchester United evinde puan kaybetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen ise Stadı'nda konuk ettiği Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

    , 18. dakikada Fred'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Wolverhampton ise 53. dakikada Joao Moutinho'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden puanla ayrıldı.

    Öte yandan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Manchester United'ın efsanevi teknik direktörlerinden , karşılaşmayı tribünden takip etti.

    Çıktığı 6 lig maçını da kazanan , puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 16 puanla ikinci sırada yer alırken, Manchester United ise 10 puanla 5'inci sırada kaldı.

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