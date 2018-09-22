    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Liverpool 6'da 6 yaptı

    Liverpool 6da 6 yaptı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    ekiplerinden , konuk ettiği Southampton'ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

    Ligin altıncı hafta mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan , Anfield Stadı'nda Southampton'ı konuk etti.

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Liverpool, 10. dakikada Wesley Hoedt (kendi kalesine), 21. dakikada Joel Matip ve 45+3'üncü dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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    Öne çıkan diğer karşılaşmada , deplasmanda 'yi 5-0'la geçti.

    Manchester City'nin gollerini Sergio Agüero, Bernardo Silva, ve Riyad Mahrez (2) kaydetti.

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