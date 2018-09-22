Liverpool 6da 6 yaptı

Liverpool 6'da 6 yaptı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Southampton'ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Ligin altıncı hafta mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı konuk etti.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Liverpool, 10. dakikada Wesley Hoedt (kendi kalesine), 21. dakikada Joel Matip ve 45+3'üncü dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
MANCHESTER CİTY'DE İLKAY GÜNDOĞAN AĞLARI SARSTI
Öne çıkan diğer karşılaşmada Manchester City, deplasmanda Cardiff City'yi 5-0'la geçti.
Manchester City'nin gollerini Sergio Agüero, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Riyad Mahrez (2) kaydetti.
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