    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Enes Ünal gol attı, Real Valladolid puanı aldı

    Enes Ünal gol attı, Real Valladolid puanı aldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    1. Futbol Ligi () ekiplerinden , deplasmanda ile 3-3 berabere kaldı.

    Ligin 5. hafta mücadelesinde , Balaidos Stadı'nda 'i ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez'in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı.

    İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo'yu 3-1 öne geçirdi. Real Valladolid'de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez'in yerine dahil olan milli futbolcu , 65'inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip, 90+4'üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

    Real Valladolid'de Enes Ünal bu sezon ilk golünü atarken, Celta Vigo'da ise milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.



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