    22 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ibrahimovic'ten Malmö'ye dönüş sinyali

    Beşiktaşın rakibine transfer oluyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Galaxy'de forma giyen li yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Malmö'den teklifi aldığını açıkladı.

    Geçen hafta Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, li blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

    'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.

    Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

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