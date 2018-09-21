    21 Eylül 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini uzattı

    Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini uzattı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    takımlarından , Arjantinli golcüsü Serigo Agüero’nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    ekibi , Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

    2011 yılında 'nın Atletico Mad takımından Manchester City'e transfer olan Agüero'nun sözleşmesi 2020 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılıp 2021 yılında sona ereceği bildirildi.

    Arjantinli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 5 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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