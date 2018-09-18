    19 Eylül 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventuslu Costa'ya 4 maç ceza

    Juventuslu Costaya 4 maç ceza
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    (Serie A) ekiplerinden ’ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu , Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico 'ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak.

    Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı , "'nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A'da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek." ifadelerini kullandı.

    Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti.



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