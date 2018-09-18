Juventuslu Costaya 4 maç ceza

Juventuslu Costa'ya 4 maç ceza
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco'ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı Giorgio Chiellini, "Douglas Costa'nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A'da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek." ifadelerini kullandı.
Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti.
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