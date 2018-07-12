Polonyada Brzeczek dönemi

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Polonya'da Brzeczek dönemi
Giriş Tarihi: 12.07.2018
Polonya Milli Takımı'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.
Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan 47 yaşındaki Brzeczek'in basın tanıtımının 23 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ülkesinde Rakow, Lechia Gdansk, Katowice gibi takımlarda çalışan Polonyalı teknik adam, son olarak Wisla Plock'ta görev yapmıştı.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Polonya'da teknik direktör Nawalka ile yollar ayrılmıştı.
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