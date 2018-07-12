    12 Temmuz 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Polonya'da Brzeczek dönemi

    Polonyada Brzeczek dönemi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Polonya Milli Takımı'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.

    Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan 47 yaşındaki Brzeczek'in basın tanıtımının 23 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Ülkesinde Rakow, Lechia Gdansk, Katowice gibi takımlarda çalışan Polonyalı teknik adam, son olarak Wisla Plock'ta görev yapmıştı.

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Polonya'da teknik direktör Nawalka ile yollar ayrılmıştı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Parma, Bruno Alvesi açıkladı Parma, Bruno Alves'i açıkladı
    West Ham, transferi duyurdu! West Ham, transferi duyurdu!
    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
    BİZE ULAŞIN