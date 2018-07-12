    12 Temmuz 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Parma, Bruno Alves'i açıkladı

    Parma, Bruno Alvesi açıkladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves’i bir yıllığına kadrosuna kattı.

    Parma Kulübünden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren Bruno Alves, sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, Fenerbahçe ve Cagliari'de forma giymişti.

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