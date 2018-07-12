    13 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani Sporting Lizbon'a gitti!

    Fenerbahçeden yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Bir dönem forması giyen Portekizli yıldız oyuncu , Portekiz Ligi ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz hafta 'ye dönmek istediğini söyleyen ve bunun kendi elinde olmadığını belirten Nani, sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden beklediği geri dönüşü alamadı ve 'a döndü. Lizbon ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Lazio forması giyen yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Nani dün yeni takımı ile sözleşme imzalandıktan sonra, bugün takımı ile birlikte ilk idmanına çıktı.

    , 2007'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuş ve kulübüne 25 milyon Euro kazandırmıştı.

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