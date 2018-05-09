Gattuso: ''Bizim için Dünya Kupası gibi...''

AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Juventus ile oynayacakları kupa finalini değerlendirdi.

AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Juventus ile oynayacakları İtalya Kupası finali öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Gattuso, Juventus maçının teknik adamlık kariyerinin en önemli maçı olacağını söylerken, finali Dünya Kupası'na benzetti.



Başarılı teknik adam ilk olarak finalle ilgili ''Bizim için Dünya Kupası gibi bir maç. Bu final benim teknik adamlık kariyerimin en önemli maçı olacak. Birkaç kez hayal kırıklığı yaşadım ama umarım bu kez istediğimiz sonuç olur'' ifadelerini kullandı.

Çekindikleri iki ismi de açıklayan Gattuso, ''Cuadrado ve Douglas Costa'nın hızı bizim için problem olabilir. Bunun için sıkı durmalıyız. Taktiksel olarak hazırlanmak yetmez, zihnimizde de bazı şeyleri harekete geçirmeliyiz. Juventus'a karşı kazanmak için çok fazla şeye ihtiyacımız var'' dedi.



AC Milan, 9 Mayıs Çarşamba günü İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşılaşacak.