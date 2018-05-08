08 Mayıs 2018, Salı
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Hakan Çalhanoğlu, Milan TV'ye konuştu! Gattuso...
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Juventus ile oynayacakları final karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle;
"Gattuso geldikten sonra her şey daha da kolaylaştı. İngilizce konuşabiliyor. Bu aramızdaki ve ekibiyle olan iletişimi kolaylaştırdı." diye sözlerine başlayan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:
"Ben de İtalya'nın kültürünü ve alışkanlıklarını öğrendim Rino "Gattuso" beni çok değiştirdi. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha iyi konuşabiliyorum ve arkadaşlarımla daha iyi anlaşabiliyorum." açıklamalarını yaptı.
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