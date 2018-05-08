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    08 Mayıs 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Hakan Çalhanoğlu, Milan TV'ye konuştu! Gattuso...

    Çalhanoğlundan Gattuso itirafı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    'da forma giyen milli yıldız , ile oynayacakları final karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

    Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

    "Gattuso geldikten sonra her şey daha da kolaylaştı. İngilizce konuşabiliyor. Bu aramızdaki ve ekibiyle olan iletişimi kolaylaştırdı." diye sözlerine başlayan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:

    "Ben de İtalya'nın kültürünü ve alışkanlıklarını öğrendim Rino "Gattuso" beni çok değiştirdi. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha iyi konuşabiliyorum ve arkadaşlarımla daha iyi anlaşabiliyorum." açıklamalarını yaptı.

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