Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Juventus ile oynayacakları final karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Gattuso geldikten sonra her şey daha da kolaylaştı. İngilizce konuşabiliyor. Bu aramızdaki ve ekibiyle olan iletişimi kolaylaştırdı." diye sözlerine başlayan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de İtalya'nın kültürünü ve alışkanlıklarını öğrendim Rino "Gattuso" beni çok değiştirdi. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha iyi konuşabiliyorum ve arkadaşlarımla daha iyi anlaşabiliyorum." açıklamalarını yaptı.