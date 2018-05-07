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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Muhammed Salah o fotoğraf hakkında konuştu!

    Salah o fotoğraf hakkında konuştu! İnanamıyorum...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.

    Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.

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