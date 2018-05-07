07 Mayıs 2018, Pazartesi
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Muhammed Salah o fotoğraf hakkında konuştu!
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.
Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.
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