Muhammed Salah o fotoğraf hakkında konuştu!

Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.

Liverpool forması giyen ve bu sezon göstermiş olduğu pergormas ile adını sıkça duyuran Muhammed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.