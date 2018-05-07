07 Mayıs 2018, Pazartesi
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Talisca için 30 milyon euro!
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
SİYAH-beyazlılarda 2 sezondur kiralık forma giyen ve tribünlerin sevgilisi olan Anderson Talisca bu yaz transferin gözdesi.
Siyah-beyazlılarda 2 sezondur kiralık forma giyen ve tribünlerin sevgilisi olan Anderson Talisca bu yaz transferin gözdesi.
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