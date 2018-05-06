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    06 Mayıs 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti

    Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    'in 37. haftasında sahasında 'i 5-0 mağlup etti.

    Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta , 'i konuk etti.

    Ev sahibi Arsenal 14 ile 75. dakikalarda Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, 45+3. dakikada Alexandre Lacazette, 54. dakikada Sead Kolasinac ve 64. dakikada Alex Iwobi'nin attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Arsenal puanını 60'a çıkarırken, Burnley 54 puanda kaldı.

    1996 yılında Arsenal'in başına geçen 68 yaşındaki Fransız teknik adam , takımının başında Emirates Stadı'nda son kez bir maça çıktı. Fransız çalıştırıcı, 22 yıl başında bulunduğu Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

    Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

    Öte yandan Arsenal taraftarları, üzerinde "Merci Arsene" (Teşekkürler Arsene) yazan tişörtlerle tribünde yer aldı.



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