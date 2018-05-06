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    06 Mayıs 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea, Liverpool'u tek golle geçti

    Chelsea, Liverpoolu tek golle geçti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    'in öne çıkan maçında evinde 'u 1-0 mağlup etti.

    Ligin 37. hafta maçında ile karşı karşıya geldi.

    Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud kaydetti.

    Bu sonuçla bir maçı eksik Chelsea puanını 69'a çıkardı. Liverpool ise 72 puanda kaldı.



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