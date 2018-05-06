Chelsea, Liverpoolu tek golle geçti

06 Mayıs 2018, Pazar
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Chelsea, Liverpool'u tek golle geçti
Giriş Tarihi: 06.05.2018
İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Chelsea evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Ligin 37. hafta maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud kaydetti.
Bu sonuçla bir maçı eksik Chelsea puanını 69'a çıkardı. Liverpool ise 72 puanda kaldı.
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