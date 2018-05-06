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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz attı Roma kazandı

    Cengiz attı Roma kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    'nın 36'ncı hafta mücadelesinde , deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu , maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.

    , deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı. Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı. Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.


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