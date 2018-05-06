;
    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Abdurrahim Albayrak: Şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın

    Albayrak: Şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Sportif AŞ Başkan Vekili , Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Albayrak, maçın ardından yaptığı açıklamada, Teleset Mobilya Akhisarspor'un da küme düşmemek için mücadele ettiğini ancak 'ın 3 puana daha çok ihtiyacı olduğunu aktardı.

    Maça çok iyi başladıklarını ifade eden , "Erken dakikalarda golleri de bulduk 2-0 oldu. İkinci yarıda beklemediğimiz anda bir gol bir penaltı ama şükürler olsun 180 dakikamız kaldı. Hedeflediğimiz 3 puandı ve 3 puanı da burada aldık." dedi.

    Ligin 33. haftasında karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçının zor bir müsabaka olacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

    "Yeni Malatyaspor maçı zor bir maç. Taraftarlarımızı statta görmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de görmek istiyorlar. Bundan sonra 2 maçımız kalıyor, Malatya ve Göztepe maçları. Bunun ciddiyetinde ve bilincindeyiz ve ona göre hazırlanıyoruz."

    Rakiplerinin de kazanmak için uğraştığını dile getiren Albayrak, Galatasaray'ın 1 beraberlik, 1 galibiyet ile de şampiyon olabileceğini belirtti.

    "GALATASARAY'A ZARAR VERMEMEK LAZIM"

    Başkanlık seçimlerine de değinen Albayrak şunları kaydetti:

    "Benim için şampiyonluk seçimden daha önemlidir. Biz şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın. Bizim kazanmamızı tabii ki çok isterim. Florya'daki sıcak oluşumun birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyorum. Çünkü 2013-2014 yıllarında Fatih Hoca ve ekibi olarak çok güzel bir ekip oluşturmuştuk. O ruhu yine oluşturduk. Yeni dönemde yapacağımız ve kafamızdaki transferlerle beraber Florya bambaşka bir hal alacak."



    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Cengiz attı Roma kazandı Cengiz attı Roma kazandı
    Sneijderden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj! Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!
    Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti
    BİZE ULAŞIN