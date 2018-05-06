Abdurrahim Albayrak: Şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Albayrak, maçın ardından yaptığı açıklamada, Teleset Mobilya Akhisarspor'un da küme düşmemek için mücadele ettiğini ancak Galatasaray'ın 3 puana daha çok ihtiyacı olduğunu aktardı.

Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Abdurrahim Albayrak, "Erken dakikalarda golleri de bulduk 2-0 oldu. İkinci yarıda beklemediğimiz anda bir gol bir penaltı ama şükürler olsun 180 dakikamız kaldı. Hedeflediğimiz 3 puandı ve 3 puanı da burada aldık." dedi.

Ligin 33. haftasında karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçının zor bir müsabaka olacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor maçı zor bir maç. Taraftarlarımızı statta görmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de görmek istiyorlar. Bundan sonra 2 maçımız kalıyor, Malatya ve Göztepe maçları. Bunun ciddiyetinde ve bilincindeyiz ve ona göre hazırlanıyoruz."

Rakiplerinin de kazanmak için uğraştığını dile getiren Albayrak, Galatasaray'ın 1 beraberlik, 1 galibiyet ile de şampiyon olabileceğini belirtti.

"GALATASARAY'A ZARAR VERMEMEK LAZIM"

Başkanlık seçimlerine de değinen Albayrak şunları kaydetti:

"Benim için şampiyonluk seçimden daha önemlidir. Biz şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın. Bizim kazanmamızı tabii ki çok isterim. Florya'daki sıcak oluşumun birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyorum. Çünkü 2013-2014 yıllarında Fatih Hoca ve ekibi olarak çok güzel bir ekip oluşturmuştuk. O ruhu yine oluşturduk. Yeni dönemde yapacağımız ve kafamızdaki transferlerle beraber Florya bambaşka bir hal alacak."