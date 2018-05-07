Beşiktaş'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan Oğuzhan Özyakup'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek.

Beşiktaş'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan Oğuzhan Özyakup'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek.