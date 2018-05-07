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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'lu Everton talip!

    İşte Oğuzhan Özyakupun yeni takımı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan 'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek.

    'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan 'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek.

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