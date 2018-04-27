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    27 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men

    FIFAdan Del Neroya ömür boyu men
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı 'ya ömür boyu men cezası verdi.

    'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

    Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

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