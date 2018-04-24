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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza!

    UEFA cezayı kesti! Avrupadan 3 yıl men...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    UEFA, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.

    1 Mart'a kadar süre verilen Pana'nın istenilen kriterleri yerine getirmediği ifade edildi.

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