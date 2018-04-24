25 Nisan 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
UEFA'dan yapılan açıklamada, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.
UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza!
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.
1 Mart'a kadar süre verilen Pana'nın istenilen kriterleri yerine getirmediği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ