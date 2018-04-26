26 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Naci Ünüvar seferberliği!
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
F.Bahçe, uzun süredir gündeminde yer alan 14 yaşındaki Naci Ünüvar transferinde bir kez daha harekete geçti.
Ajax'ta oynayan genç futbolcunun ailesiyle temasa geçen sarı lacivertliler, geleceğin yıldız adayı için tüm şartları zorluyor. İtalyan ekiplerinin de takip ettiği Naci, Hollanda'nın alt yaş gruplarındaki takımlarda da forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ