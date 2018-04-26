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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Naci Ünüvar seferberliği!

    Fenerbahçe 14lük genç yıldızın peşinde
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    F.Bahçe, uzun süredir gündeminde yer alan 14 yaşındaki transferinde bir kez daha harekete geçti.

    Ajax'ta oynayan genç futbolcunun ailesiyle temasa geçen sarı lacivertliler, geleceğin yıldız adayı için tüm şartları zorluyor. İtalyan ekiplerinin de takip ettiği Naci, Hollanda'nın alt yaş gruplarındaki takımlarda da forma giydi.

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