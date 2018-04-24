Igor Tudorun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

İtalya'da Igor Tudor sesleri yükseliyor. İtalya'nın ünlü spor muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun geçtiği özel haberde, Udinese'nin Igor Tudor ile görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin oldukça ciddi bir zeminde geçtiği ifade edildi.

Ligde üst üste 11 yenilgi alıp, teknik direktör Massimo Oddo ile yollarını ayıran Serie A takımı Udinese, teknik direktör boşluğunu Tudor ile doldurmayı hedefliyor.

Udinese'nin kulüp tesislerine gittiği belirtilen Hırvat çalıştırıcının prensipte anlaştığı kaydedildi. Hatta Udinese ile Tudor arasındaki sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Buna göre ligde kalan 4 haftayı tamamlaması istenen Tudor ile 2018-19 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Tudor'un yardımcılığını ise bir dönem Beşiktaş ve Karabükspor formaları da giyen Ante Seric yapacak.

Tudor, bu sezonun 16. Haftasında Galatasaray'dan ayrılmış ve o tarihten sonra hiçbir takımda görev almamıştı. Udinese ise 34. Hafta itibariyle Serie A'da 33 puanla 15. Sırada bulunuyor