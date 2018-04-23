;
    23 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Sneijder'e jübile maçı

    Sneijdere jübile maçı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu , milli takımda jübilesini yapacak.

    Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.

    Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Cengiz Ünderden itiraflar Cengiz Ünder'den itiraflar
    Hollanda Kupasını Feyenoord kazandı Hollanda Kupası'nı Feyenoord kazandı
    Chelsea kupada finale çıktı Chelsea kupada finale çıktı
    BİZE ULAŞIN