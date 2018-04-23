Cengiz Ünderden itiraflar

Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'nın güçlü takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, başarılı performansıyla sporseverleri mest etmeye devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Cengiz, Corriere dello Sport'a konuştu. Gazetede Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yari finalde başrol oynayacak. Roma'nın yeni adamı, takıma katıldığı günden Ocak ayına kadar gecen sürede biraz tutuktu ancak Ocak ayında kendini göstermeye başladı. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.





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