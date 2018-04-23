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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz Ünder'den itiraflar

    Cengiz Ünderden itiraflar
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'nın güçlü takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , başarılı performansıyla sporseverleri mest etmeye devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Cengiz, Corriere dello Sport'a konuştu. Gazetede Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yari finalde başrol oynayacak. Roma'nın yeni adamı, takıma katıldığı günden Ocak ayına kadar gecen sürede biraz tutuktu ancak Ocak ayında kendini göstermeye başladı. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.

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