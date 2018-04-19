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    19 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Almanya Kupası'nda Eintracht Frankfurt finalde

    Almanya Kupasında Eintracht Frankfurt finalde
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    yarı final karşılaşmasında , deplasmanda 'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

    Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada 'un tek golünü 75. dakikada Luka Jovic attı.

    Frankfurt ekibi böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup eden Bayern Münih'in ardından adını finale yazdırdı.

    'nda Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


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