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    19 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    PSG, Fransa Kupası'nda finalde

    PSG, Fransa Kupasında finalde
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    'nda 'i 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (), finalde üçüncü lig takımı Les Herbiers'nin rakibi oldu.

    Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında , 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

    'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu. PSG'nin üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile karşılaşacağı finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.

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