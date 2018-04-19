PSG, Fransa Kupasında finalde

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PSG, Fransa Kupası'nda finalde
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Fransa Kupası'nda Caen'i 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), finalde üçüncü lig takımı Les Herbiers'nin rakibi oldu.
Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında PSG, 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.
Caen'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu. PSG'nin üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile karşılaşacağı Fransa Kupası finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.
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