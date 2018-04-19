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    19 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Roma, Cengiz Ünder'in golüyle güldü

    Roma, Cengiz Ünderin golüyle güldü
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    'nin () 33. haftasında , ağırladığı 'yı 2-1 yendi.

    Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta milli futbolcu , 17. dakikada attığı golle 'yı 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    'da forma giyen Ervin Zukanovic'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle Roma skoru 2-0 yaptı.

    Konuk takım, 61. dakikada Gianluca Lapadula'nın golüyle maçı 2-1'e getirdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Roma, 64 puanla 3. sıraya yükselirken, Genoa 38 puanla 12. sırada kaldı.

    Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

    JUVENTUS PUAN KAYBETTİ

    Ligin 33. haftasında lider Juventus, Crotone deplasmanında puan kaybetti.

    Karşılaşma, Crotone'den Simmy ve Juventus'tan Alex Sandro'nun golleriyle 1-1 berabere bitti.

    Napoli ise liderin puan kaybettiği haftada, evinde Udinese'yi 4-2'lik skorla geçti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Raul Albiol, Arkadiusz Milik ve Lorenzo Tonelli kaydetti. Udinese'de Jakub Jankto ve Svante Ingelsson'un golleri puan için yeterli olmadı.

    Juventus'un 85 puana çıktığı haftada 81 puana ulaşan Napoli, liderle arasındaki farkı 4'e indirdi.

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