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    17 Nisan 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler

    Gattusodan Hakan Çalhanoğluna övgü dolu sözler
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Teknik Direktörü , 'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Torino maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, 'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin 'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

    Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.

    Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı. maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

    Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.

    Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı.

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