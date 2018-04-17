Gattusodan Hakan Çalhanoğluna övgü dolu sözler

Torino maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.



Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı. maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.



Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı.

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