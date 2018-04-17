;
    17 Nisan 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bayern Münih'te Vidal sezonu kapattı

    Bayern Münihte Vidal sezonu kapattı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Almanya ekibi 'in Şilili futbolcusu Arturo , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki 'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen 'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Di Francesco'dan Cengiz Ünder için güldüren yorum
    Gattusodan Hakan Çalhanoğluna övgü dolu sözler Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler
    G.Saray soyunma odasını böyle inletti G.Saray soyunma odasını böyle inletti
    BİZE ULAŞIN