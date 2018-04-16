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Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Polonya amatör küme takımı Piast Lutynia taraftarı, LKS Ciechow ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında sahaya girip bir oyuncunun boğazını kesmeye çalıştı.
İki takım arasındaki maç 2-2 devam ederken 68. dakikada yapılan bir faul sonrası futbolcular tartışmaya başladı. Bu esnada sinirlenen konuk ekip taraftarları sahaya girerek rakip oyunculara saldırdı. Bu saldırı sırasında LKS Ciechow forması giyen bir oyuncu boğazına bıçak darbeleri aldı.
Bu skandal olay Avrupa basınında geniş yankı bulurken, konuk ekip Piast Lutynia konuyla ilgili 'üzüntülerini belirten' bir açıklama yayınladı ve böyle sahnelerin bir spor müsabakasında olmaması gerektiğinin altını çizdi.
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