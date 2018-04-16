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Real Madrid deplasmanda güldü
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Malaga'yı 2-1 yendi.
La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, La Rosaleda Stadı'nda Malaga'ya konuk oldu.
Madrid ekibi, 29. dakikada Isco ve 63. dakikada Casemiro'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Malaga'nın tek golünü 90+3. dakikada Diego Rolan kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid, 67 puana ulaşarak 3. sıraya çıktı. Malaga ise 17 puanla son sırada kaldı.
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