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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid deplasmanda güldü

    Real Madrid deplasmanda güldü
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    'nde () , deplasmanda 'yı 2-1 yendi.

    'nın 32. haftasında , La Rosaleda Stadı'nda 'ya konuk oldu.

    Madrid ekibi, 29. dakikada Isco ve 63. dakikada Casemiro'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Malaga'nın tek golünü 90+3. dakikada Diego Rolan kaydetti.

    Bu sonuçla Real Madrid, 67 puana ulaşarak 3. sıraya çıktı. Malaga ise 17 puanla son sırada kaldı.


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