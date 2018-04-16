16 Nisan 2018, Pazartesi
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Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararını aldığını açıkladı.
Futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararını aldığını açıkladı.
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