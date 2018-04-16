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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!

    Barcelonada tarihi dönem sona eriyor!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararını aldığını açıkladı.

    Futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararını aldığını açıkladı.

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