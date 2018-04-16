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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Roma derbisinde kazanan yok

    Roma derbisinde kazanan yok
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    İtalya 'nın 32'nci haftasında 'in formasını giydiği , ile 0-0 berabere kaldı.

    Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

    Milli futbolcu , yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 55'inci dakikada Gerson'un yerine oyuna dahil oldu.

    'da Stefan Radu 80'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 61'e yükseltti.

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