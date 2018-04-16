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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Borussia Dortmund'a Batshuayi'den kötü haber!

    Borussia Dortmunda kötü haber!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Almanya ekibi 'un Belçikalı golcü futbolcusu Michy , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan 'nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

    Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.

    Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea'den kiralanan Batshuayi, 'da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.

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