;
    13 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Feyenoord'da Robin van Persie krizi!

    Robin van Persie krizi!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie sakatlıklarıyla Feyenoord'u da bezdirdi. Hollanda ekibi, RVP'yi göndermek için hazırlıklara başladı.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de golleri ve futbolundan çok sürekli sakatlığıyla gündeme gelen ve herkesi çileden çıkartan Robinvan Persie transfer olduğu Feyenoord'u da bezdirdi. Dünyaca ünlü yıldız aynı sakatlık problemleriyleHollanda kulübünde de sıkıntı yaratmaya başlayınca Feyenoord yönetimi RVP'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Kagawa Galatasaraya gelmek istiyor "Kagawa Galatasaray'a gelmek istiyor"
    Galatasaray milli yıldızın peşinde! Galatasaray milli yıldızın peşinde!
    Domagoj Vida dönüyor mu? Domagoj Vida dönüyor mu?
    BİZE ULAŞIN