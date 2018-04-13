Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie sakatlıklarıyla Feyenoord'u da bezdirdi. Hollanda ekibi, RVP'yi göndermek için hazırlıklara başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de golleri ve futbolundan çok sürekli sakatlığıyla gündeme gelen ve herkesi çileden çıkartan Robinvan Persie transfer olduğu Feyenoord'u da bezdirdi. Dünyaca ünlü yıldız aynı sakatlık problemleriyleHollanda kulübünde de sıkıntı yaratmaya başlayınca Feyenoord yönetimi RVP'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor.