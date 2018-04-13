Domagoj Vida dönüyor mu?

Beşiktaş'ın sezon ortasında transfer ettiği Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yedek kaldığı için mutsuz olan ve Pepe ile Tosic'in gerisinde kalan Vida'nın geri döneceği iddia edildi. Birkaç hafta önce Dinamo Kiev'in hocası Khatskevic'in Vida'yı ikinci kez aradığı ve kendisini takımında görmekten mutu olacağı söylediği belirtildi