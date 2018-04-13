;
    13 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Domagoj Vida dönüyor mu?

    Domagoj Vida dönüyor mu?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    'ın sezon ortasında transfer ettiği 'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi.

    Beşiktaş'ta yedek kaldığı için mutsuz olan ve Pepe ile Tosic'in gerisinde kalan Vida'nın geri döneceği iddia edildi. Birkaç hafta önce 'in hocası Khatskevic'in Vida'yı ikinci kez aradığı ve kendisini takımında görmekten mutu olacağı söylediği belirtildi

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Jose Sosa, Süper Lig devine gidiyor! Jose Sosa, Süper Lig devine gidiyor!
    Fernandes’ten Edimilson önerisi Fernandes’ten Edimilson önerisi
    Lincoln için 40 milyon euro! Beşiktaş... Lincoln için 40 milyon euro! Beşiktaş...
    BİZE ULAŞIN