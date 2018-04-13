13 Nisan 2018, Cuma
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Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Kovac, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni hocamız olacak." sözleriyle anlaşmayı resmen duyurdu.
Alman devinin Kovac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Berlin doğumlu Hırvat çalıştırıcı, 2001 ile 2003 yılları arasında Bavyera ekibinde forma giymişti.
Genç teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u çalıştırıyordu.
Bayern Münih Niko Kovac ile anlaştı
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Bayern Münih, teknik direktörlük görevi için Niko Kovac ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bayern Münih, gelecek sezonki teknik direktörünün 46 yaşındaki Hırvat teknik adam Niko Kovacolacağını açıkladı.
Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Kovac, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni hocamız olacak." sözleriyle anlaşmayı resmen duyurdu.
Alman devinin Kovac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Berlin doğumlu Hırvat çalıştırıcı, 2001 ile 2003 yılları arasında Bavyera ekibinde forma giymişti.
Genç teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u çalıştırıyordu.
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