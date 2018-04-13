UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Roma ile Liverpool'un eşleşmesi sonra İtalyan temsilcisi Roma, sosyal medya hesabından eski yıldızı Salah için mesaj yayınladı.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek adını yarı finale yazdıran Roma, yarı finalde Liverpool ile eşleşti.

İtalyan temsilcisi eşleşme sonrası sosyal medya hesabından eski oyuncusu Muhammed Salah için sürpriz bir mesaj yayınladı.

''180 dakika rakip olacağız ancak ne olursa olsun ömür boyu arkadaş kalacağız. Seni tekar görmek için sabırsızlanıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

İşte Roma'nın Salah'a mesajı;