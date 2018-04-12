Real Madrid'in dün Juventus'a kendi sahasında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlamayı başardığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında yer alamayan Sergio Ramos, mücadeleyi tribünden seyretmesine rağmen en az 1 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya.

Real Madrid'in dün Juventus'a kendi sahasında 3-1 yenildiği maçta kaptan Sergio Ramos, cezalı olduğu için forma giyememişti.



Karşılaşmayı tribünden seyreden İspanyol futbolcu, mücadelede yer almamasına karşın yine men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre iki takım oyuncuları maçın ardından tünelde kavgaya tutuşurken Ramos da olaylara karışan isimler arasındaydı.



Cezalı olduğu için soyunma odasına giden tünele girmesi yasak olan Ramos'un bu olaydan ötürü yarı final ilk maçında yer alamama ihtimali doğdu.